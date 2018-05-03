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Энергетики МОЭСК выявили более 1 тыс. случаев хищения электроэнергии в столичном регионе в январе-марте
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Энергетики МОЭСК выявили более 1 тыс. случаев хищения электроэнергии в столичном регионе в январе-марте 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Псковское Агентство Информации
Более 1 тыс. случаев хищения электрической энергии обнаружено в столичном регионе по итогам I квартала 2018 г., сообщили в пресс-службе ПАО «МОЭСК».
«Энергетики ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») по итогам I квартала 2018 г. обнаружили в столичном регионе более 1 тыс. случаев хищения электроэнергии», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в январе-марте специалисты МОЭСК составили более 950 актов о потреблении электроэнергии с нарушениями правил учета. Объем безучетного потребления превысил 42 млн кВтч на общую стоимость более 150 млн руб. Еще 120 актов были составлены в отношении потребителей, не заключивших договоры на поставку электроэнергии. Согласно актам, в отсутствие договоров энергоснабжения недобросовестные граждане потребили 112 млн кВтч электроэнергии общей стоимостью свыше 620 млн руб. Кроме того, в отношении всех потребителей, не заключивших вовремя договоры с энергосбытом, введен режим ограничения электропотребления.
В пресс-службе отметили, что рейды по выявлению незаконного пользования энергоресурсом в рамках акции «Честный киловатт» проводятся ежедневно.
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