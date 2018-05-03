Суд решил судьбу трёхкомнатной квартиры, из-за которой челябинец расправился с бабушкой

Тракторозаводский райсуд признал недействительной сделку по продаже трёхкомнатной квартиры 84-летней челябинки, которую убил внук и оформил право собственности на недвижимость на свою жену. Об этом сообщила старший помощник прокурора области Наталья Белозёрова.

— Женщина в мае 2014 года оформила нотариальную доверенность с правом управлять и распоряжаться принадлежащим ей движимым и недвижимым имуществом на имя внука. Последний убедил её подписать расписку о якобы полученной сумме в два миллиона рублей, оформил договор о продаже квартиры матери своей невесты, а та в свою очередь оформила договор дарения в пользу дочери, — напомнила Наталья Белозёрова.

20 января прошлого года Челябинский облсуд за убийство бабушки приговорил 27-летнего Романа Астраханцева к 18 годам и шести месяцам колонии строгого режима , а также постановил выплатить компенсацию в 500 тысяч рублей внучке пожилой женщины.

На квартиру площадью 67,6 квадратных метра молодой человек позарился ещё в 2014 году — убедил бабушку подписать нотариальную доверенность на его имя на распоряжение всем её имуществом. Затем по этой бумаге продал квартиру пенсионерки своей будущей тёще, подделав при этом расписку о том, что сама старушка получила за сделку два миллиона рублей. На деле же денег ей никто не давал.

Через некоторое время, испугавшись, что бабушка расскажет обо всём, внук жестоко расправился с ней и закопал тело на садовом участке.

Затем, уже в 2015 году, новая хозяйка жилья подарила его своей дочери, а та вышла за Астраханцева замуж.

Убил бабушку из-за квартиры