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Суд решил судьбу трёхкомнатной квартиры, из-за которой челябинец расправился с бабушкой
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Суд решил судьбу трёхкомнатной квартиры, из-за которой челябинец расправился с бабушкой 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Тракторозаводский райсуд признал недействительной сделку по продаже трёхкомнатной квартиры 84-летней челябинки, которую убил внук и оформил право собственности на недвижимость на свою жену. Об этом сообщила старший помощник прокурора области Наталья Белозёрова.
— Женщина в мае 2014 года оформила нотариальную доверенность с правом управлять и распоряжаться принадлежащим ей движимым и недвижимым имуществом на имя внука. Последний убедил её подписать расписку о якобы полученной сумме в два миллиона рублей, оформил договор о продаже квартиры матери своей невесты, а та в свою очередь оформила договор дарения в пользу дочери, — напомнила Наталья Белозёрова.
20 января прошлого года Челябинский облсуд за убийство бабушки приговорил 27-летнего Романа Астраханцева к 18 годам и шести месяцам колонии строгого режима, а также постановил выплатить компенсацию в 500 тысяч рублей внучке пожилой женщины.
На квартиру площадью 67,6 квадратных метра молодой человек позарился ещё в 2014 году — убедил бабушку подписать нотариальную доверенность на его имя на распоряжение всем её имуществом. Затем по этой бумаге продал квартиру пенсионерки своей будущей тёще, подделав при этом расписку о том, что сама старушка получила за сделку два миллиона рублей. На деле же денег ей никто не давал.
Через некоторое время, испугавшись, что бабушка расскажет обо всём, внук жестоко расправился с ней и закопал тело на садовом участке.
Затем, уже в 2015 году, новая хозяйка жилья подарила его своей дочери, а та вышла за Астраханцева замуж.
Убил бабушку из-за квартиры
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