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Строительство жилого комплекса на территории «Мосфильма» планируется завершить до конца 2024 г.
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Строительство жилого комплекса на территории «Мосфильма» планируется завершить до конца 2024 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Строительство жилого комплекса «Вишневый сад» на территории киноконцерна «Мосфильм» планируется завершить до конца 2024 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе киноконцерна.
«Строительство офисно-жилого комплекса для инвестора будет осуществляться поэтапно. Инвестиционный проект планируется полностью завершить в 2024 г.», — сказали в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе Москомархитектуры сообщили, что комитет согласовал проект многофункционального производственного-культурного центра и жилого комплекса с офисными площадями на базе ФГУП «Киноконцерн „Мосфильм“ по адресу: Раменки, Мосфильмовская ул., д. 1.
Жилой комплекс, проект которого разработало английское архитектурное бюро John McAslan+Partners совместно с проектным бюро АПЕКС, получил название „Вишневый сад“. Согласно проекту, жилой комплекс будет состоять из пяти многоэтажных домов (три восьмиэтажных, один девятиэтажный и один двенадцатиэтажный корпус), объединенных общим подземным этажом с автостоянкой на 272 машиноместа. Общая площадь комплекса составляет около 162 тыс. кв. м.
Ранее в пресс-службе киноконцерна „Мосфильм“ Агентству „Москва“ сообщили, что помимо жилого комплекса на территории киноконцерна „Мосфильм“ предусматривается строительство четырех новых объектов производственной инфраструктуры: двух киносъемочных павильонов, нового здания хранилища реквизита для комплекса сценическо-постановочных средств и киноконцертного комплекса. Первые два объекта — киносъемочный павильон общей площадью 2,5 тыс. кв. м и здание хранилища комплекса сценическо-постановочных средств площадью 15,5 тыс. кв. м планируется ввести в эксплуатацию в августе. Строительство объектов „Мосфильма“ осуществляется полностью за счет средств инвестора — ООО „Альтера Парк“.
Агентство «Москва»: последние новости
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