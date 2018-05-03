Строительство жилого комплекса на территории «Мосфильма» планируется завершить до конца 2024 г.

Строительство жилого комплекса «Вишневый сад» на территории киноконцерна «Мосфильм» планируется завершить до конца 2024 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе киноконцерна.

«Строительство офисно-жилого комплекса для инвестора будет осуществляться поэтапно. Инвестиционный проект планируется полностью завершить в 2024 г.», — сказали в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе Москомархитектуры сообщили, что комитет согласовал проект многофункционального производственного-культурного центра и жилого комплекса с офисными площадями на базе ФГУП «Киноконцерн „Мосфильм“ по адресу: Раменки, Мосфильмовская ул., д. 1.

Жилой комплекс, проект которого разработало английское архитектурное бюро John McAslan+Partners совместно с проектным бюро АПЕКС, получил название „Вишневый сад“. Согласно проекту, жилой комплекс будет состоять из пяти многоэтажных домов (три восьмиэтажных, один девятиэтажный и один двенадцатиэтажный корпус), объединенных общим подземным этажом с автостоянкой на 272 машиноместа. Общая площадь комплекса составляет около 162 тыс. кв. м.