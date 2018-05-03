Строительство жилого комплекса на территории «Мосфильма» планируется завершить до конца 2024 г. 

Строительство жилого комплекса «Вишневый сад» на территории киноконцерна «Мосфильм» планируется завершить до конца 2024 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе киноконцерна.
«Строительство офисно-жилого комплекса для инвестора будет осуществляться поэтапно. Инвестиционный проект планируется полностью завершить в 2024 г.», — сказали в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе Москомархитектуры сообщили, что комитет согласовал проект многофункционального производственного-культурного центра и жилого комплекса с офисными площадями на базе ФГУП «Киноконцерн „Мосфильм“ по адресу: Раменки, Мосфильмовская ул., д. 1.
Жилой комплекс, проект которого разработало английское архитектурное бюро John McAslan+Partners совместно с проектным бюро АПЕКС, получил название „Вишневый сад“. Согласно проекту, жилой комплекс будет состоять из пяти многоэтажных домов (три восьмиэтажных, один девятиэтажный и один двенадцатиэтажный корпус), объединенных общим подземным этажом с автостоянкой на 272 машиноместа. Общая площадь комплекса составляет около 162 тыс. кв. м.
Ранее в пресс-службе киноконцерна „Мосфильм“ Агентству „Москва“ сообщили, что помимо жилого комплекса на территории киноконцерна „Мосфильм“ предусматривается строительство четырех новых объектов производственной инфраструктуры: двух киносъемочных павильонов, нового здания хранилища реквизита для комплекса сценическо-постановочных средств и киноконцертного комплекса. Первые два объекта — киносъемочный павильон общей площадью 2,5 тыс. кв. м и здание хранилища комплекса сценическо-постановочных средств площадью 15,5 тыс. кв. м планируется ввести в эксплуатацию в августе. Строительство объектов „Мосфильма“ осуществляется полностью за счет средств инвестора — ООО „Альтера Парк“.