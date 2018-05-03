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Выдано разрешение на строительство детского сада в Губернском микрорайоне Краснодара
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Выдано разрешение на строительство детского сада в Губернском микрорайоне Краснодара 

Новая Кубань 44 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 3 мая — Новая Кубань. Заседание проводил мэр Краснодара Евгений Первышов. На совете было принято решение о выдаче разрешения на строительство компании ООО «ЮгСтройИнвест Кубань».
Застройщик приступит к возведению 2-х этажного дошкольного учреждения на 300 мест.
Совсем недавно в микрорайоне Губернский завершилось строительство новой современной школы на 1550 мест. 25 апреля Евгений Первышов посетил социально-значимый объект. Он был возведен за собственные средства застройщика. Вместе с руководством компании градоначальник обсудил сроки выкупа и передачи школы в муниципальную собственность.
В Губернском уже работают над возведением ещё одного детского сада на 300 мест. В планах у «ЮгСтройИнвест Кубань».
— В планах — строительство поликлиники. Можно сказать, что в Губернском в недалеком будущем появится целый социальный кластер, — добавил Евгений Алексеевич.
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