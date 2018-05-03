У «Делимобиля» появится конкурент. В Екатеринбург заходит уральский оператор каршеринга

150 автомобилей Lifan X50 для сервиса поминутной аренды авто предоставит дилерский центр АВС-Моторс, который выступает партером проекта. Минута аренды будет стоить 8 руб. На рынок Екатеринбурга выходит новый оператор каршеринга — «Uraмобиль». Сервис кратковременной аренды автомобиля начнет работать в начале мая. Автомобили для оператора представит дилерский центр «АВС-Моторс», который выступает партером проекта. Автопарк сервиса будет состоять примерно из 150 автомобилей Lifan X50.

Как пишет «Коммерсантъ», стоимость поездки составит в среднем 8 руб. в минуту, в эту сумму будут включены страховка и бензин. Оператор поминутной аренды автомобиля также разрабатывает фиксированный тариф на поездку из Челябинска в Екатеринбург или обратно.

Согласно информации электронных баз данных, ООО «Урамобиль» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в конце 2017 г. Основным видом деятельности компании является аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств. В планах компании выход не только на рынок Екатеринбурга, но и Челябинска.

Напомним, первый сервис поминутной аренды автомобилей «Делимобиль» появился в Екатеринбурге в начале 2018 г. Сейччас оператор предлагает для аренды 100 автомобилей марки Hyundai Solaris. Минута проката автомобиля по базовому тарифу стоит 7 руб. Ранее гендиректор компании «Делимобиль» Леонид Сысоев в интервью DK.RU рассказывал о перспективе сервиса поминутной аренды авто:

Уже сейчас, если вы посчитаете годовые затраты на содержание и обслуживание своего авто, то неприятно удивитесь. По нашим оценкам, личный автомобиль может стоить владельцу от 70 до 300 тыс. руб. в год, при этом используется он не больше 5% времени. Наша целевая аудитория — это люди, которые умеют считать деньги и пользуются теми видами транспорта, которые им выгодны. Могут поехать на общественном транспорте, могут на такси, а могут взять каршеринг — в зависимости от задач и маршрута. По нашей статистике, средний возраст пользователей 25-45 лет, чаще всего это специалисты и руководители среднего звена. Среди них преобладают мужчины (75-80%), но и количество женщин в последнее время растет.