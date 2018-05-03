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В конце лета на «Мосфильме» откроют новый павильон
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В конце лета на «Мосфильме» откроют новый павильон 

Ясенево 2 часа назад
Фото: Ясенево
Новый киносъемочный павильон и здание хранилища комплекса сценическо-постановочных средств на территории киноконцерна «Мосфильм» планируется ввести в эксплуатацию в августе текущего года. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу киноконцерна.
"Строительство объектов «Мосфильма» осуществляется полностью за счет средств инвестора. В августе 2018 года планируется ввод в эксплуатацию объектов первой очереди строительства: нового киносъемочного павильона общей площадью 2,5 тыс. кв. м и нового здания хранилища комплекса сценическо-постановочных средств площадью 15,5 тыс. кв. м, ", — рассказали в пресс-службе.
Реализация инвестиционного проекта развития киноконцерна «Мосфильм» осуществляется в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № ПР-2543 и постановлением правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 673.
Всего проектом предусматривается строительство четырех новых объектов производственной инфраструктуры киноконцерна «Мосфильм»: двух киносъемочных павильонов, нового здания хранилища реквизита для комплекса сценическо-постановочных средств и киноконцертного комплекса», — добавили в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе Москомархитектуры сообщили, что комитет согласовал проект многофункционального производственного-культурного центра и жилого комплекса с офисными площадями на базе ФГУП «Киноконцерн „Мосфильм“ по адресу: Раменки, Мосфильмовская ул., д. 1.
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