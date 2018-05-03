Комендантский проспект застроят до реки Каменка

В 2019 году Комендантский проспект в Петербурге продлят до реки Каменки.

Компания Setl City получила разрешение на строительство. Работы начнутся уже в этом году. Как сообщают в пресс-службе фирмы застройщика, шестиполосная магистраль в 700 метров с боковыми проездами, разделителями и ограждениями свяжет между собой придомовые дороги жилого комплекса «Чистое небо» и соединит их с Плесецкой улицей и проспектом Королева.

Согласно документации Комендантский проспект в Приморском районе станет длиннее почти на треть.