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Комендантский проспект застроят до реки Каменка
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Комендантский проспект застроят до реки Каменка 

АиФ Санкт-Петербург 41 минуту назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В 2019 году Комендантский проспект в Петербурге продлят до реки Каменки.
Компания Setl City получила разрешение на строительство. Работы начнутся уже в этом году. Как сообщают в пресс-службе фирмы застройщика, шестиполосная магистраль в 700 метров с боковыми проездами, разделителями и ограждениями свяжет между собой придомовые дороги жилого комплекса «Чистое небо» и соединит их с Плесецкой улицей и проспектом Королева.
Согласно документации Комендантский проспект в Приморском районе станет длиннее почти на треть.
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