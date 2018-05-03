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Четыре южноуральских фронтовика встретят день Победы в новых квартирах
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Четыре южноуральских фронтовика встретят день Победы в новых квартирах 

АиФ 32 минуты назад
Фото: АиФ
Ветераны Великой Отечественной войны из разных районов Челябинской области улучшат свои жилищные условия. Об этом на аппаратном совещании у губернатора Челябинской области сообщил Евгений Редин.
«В 2018 году в Челябинской области 20-ти фронтовикам уже выдано уведомление о выделении жилищной субсидии, четверо из них — участники Великой Отечественной войны из Бредов, Аргаяша, Чесмы и Златоуста. Всего до конца года жилищные условия улучшат 26 человек. Из федерального бюджета на эти цели в область поступят 28,9 млн рублей», — сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе правительства региона.
Также в регионе действует программа по оказанию помощи в проведении текущего ремонта квартир и домов ветеранов войны. Размер единовременной помощи на эти цели составляет 15 тысяч рублей (для квартир), 25 тысяч рублей (для жилых домов), на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования — 25 тысяч рублей. По последним данным в Челябинской области проживает 29 тыс. 982 ветерана войны и приравненных к ним лиц, в том числе 1 тыс. 718 инвалидов и участников боевых действий, 302 блокадника, 556 узников фашистских концлагерей, 21 тыс. 838 тружеников тыла и 5 тыс. 568 вдов погибших и умерших фронтовиков.
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