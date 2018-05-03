В Москве завершили расследование дела о продаже жилья в спорткомплексе

Москве завершается расследование уголовного дела по объекту на Куликовской улице, где застройщик заключал с гражданами договоры на продажу жилья, хотя ему было выдано разрешение на строительство спорткомплекса, в ближайшее время дело направят в суд, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В прокуратуре Юго-Западного административного округа состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению уголовных дел по экономическим преступлениям, которые связаны с долевым строительством.

«Расследование уголовного дела в отношении руководства РОО «Клуб Дзюдо+» находится в завершающей стадии и в ближайшее время будет передано в суд», — сообщил заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров по итогам заседания.

В отношении руководства застройщика РОО «Клуб Дзюдо+», который реализовывал проект по адресу: улица Куликовская, владение 9«Б», микрорайон 2, корпус 20, в июне 2017 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств граждан, инвестированных в строительство.

«Как показали результаты проверок Москомстройинвеста, застройщик под видом помещений, пригодных для проживания, реализовывал гражданам спортивный объект, так как разрешительная документация ему была выдана именно на строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном, клубом единоборств, детским кафе и так далее», — пояснил Гончаров.

Как стало известно в ходе заседания рабочей группы, свои денежные средства в строительство указанного объекта вложили 80 человек. Из них 47 граждан признаны потерпевшими в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество», соинвесторы строительства смогут предъявить гражданские иски к застройщику.

Гончаров добавил, что 33 человека отказались признавать себя потерпевшими в рамках уголовного дела и хотят взыскать свои денежные средства в рамках Арбитражного суда Москвы, так как в ноябре 2016 года в отношении РОО «Клуб Дзюдо+» была введена процедура банкротства — наблюдение.

Вместе с тем решением Арбитражного суда Москвы 10 января 2018 года договор аренды на земельный участок под строительство объекта был расторгнут в одностороннем порядке, так как инвестор без получения необходимых согласований начал возведение объекта, не предусмотренного выданным разрешением на строительство.

«Ситуация с данным объектом — наглядный пример того, что, прежде чем подписывать какие-либо соглашения с застройщиком, вкладывать свои средства в объект, граждане должны внимательно изучить всю разрешительную документацию», — подчеркнул Гончаров.