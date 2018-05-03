Пожарные помогли жительнице Сегежи попасть домой

Неизвестные заколотили гвоздями у пожилой женщины дверь в квартире.

Сегодня ночью в 01:00 в пожарно-спасательную часть №12 по охране города Сегежа , поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи, сообщает источник близкий к силовым ведомствам.

По его словам, сегежанка пришла домой, а в квартиру попасть не может, так, как у нее дверь в квартиру оказалась заколоченной. Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры.

Сейчас поэтому необычному происшествию проводится проверка.