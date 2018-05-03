В Орловской области выделили более 3,4 миллиона воинские захоронения

В региональном правительстве в преддверии Дня Победы утвержден порядок распределения субсидий на на ремонт военно-мемориальных объектов.

Документ регламентирует распределение финансирования из областного бюджета для городов и муниципальных районов. Общая сумма субсидий на условиях софинансирования муниципалитетами составляет 2 миллиона рублей.

Объем софинансирования составит 1,42 миллиона рублей. В целом в Орловской области на благоустройство воинских мемориалов и захоронений будет потрачено 3,42 миллиона рублей. Субсидии рассчитаны на 24 района и три города. Самые крупные транши получат Троснянский район (267,8 тысячи рублей) и Орел (205,7 тысячи). Самые маленькие суммы поступят в Корсаковский район (13,4 тысячи рублей) и в город Ливны (17,1 тысячи).