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В Орловской области выделили более 3,4 миллиона воинские захоронения
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В Орловской области выделили более 3,4 миллиона воинские захоронения 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В региональном правительстве в преддверии Дня Победы утвержден порядок распределения субсидий на на ремонт военно-мемориальных объектов.
Документ регламентирует распределение финансирования из областного бюджета для городов и муниципальных районов. Общая сумма субсидий на условиях софинансирования муниципалитетами составляет 2 миллиона рублей.
Объем софинансирования составит 1,42 миллиона рублей. В целом в Орловской области на благоустройство воинских мемориалов и захоронений будет потрачено 3,42 миллиона рублей. Субсидии рассчитаны на 24 района и три города. Самые крупные транши получат Троснянский район (267,8 тысячи рублей) и Орел (205,7 тысячи). Самые маленькие суммы поступят в Корсаковский район (13,4 тысячи рублей) и в город Ливны (17,1 тысячи).
Сообщение В Орловской области выделили более 3,4 миллиона воинские захоронения появились сначала на РИА 57.
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