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В Лондоне в толпе прогремел взрыв

Курс доллара и евро на 3 мая 

Банки.ру 50 минут назад
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 3 мая, составляет 61,9997 рубля. Официальный курс евро — 75,2056 рубля.
Банки.ру: последние новости
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