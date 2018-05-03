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Курс доллара и евро на 3 мая
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Курс доллара и евро на 3 мая
Банки.ру
50 минут назад
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Официальный курс доллара, установленный
Центробанком
на 3 мая, составляет 61,9997 рубля. Официальный курс евро — 75,2056 рубля.
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