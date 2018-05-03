Ещё
Власти Чувашии в четыре раза увеличили смету на строительство дороги в Чебоксарах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Чувашии в четыре раза увеличили смету на строительство дороги в Чебоксарах 

Говорит Москва 58 минут назад
Фото: pg21.ru
Речь идёт о проекте Третьего транспортного полукольца в Чебоксарах протяжённостью семь километров. Деньги будут выделены из федерального и республиканского бюджетов, пишут местные СМИ.
Говорит Москва: последние новости
В Госдуме не видят возможности отменить налог на недвижимость для семей с детьми Самая высокая арендная ставка на жильё в Москве в апреле упала на 150 тысяч В Москве скончалась выпавшая из окна МГИМО студентка
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину605
Еще один мессенджер заблокируют в России112
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка31
В центре Москвы произошла драка со стрельбой50
Пока вы спали: 103 года строгого режима6
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение