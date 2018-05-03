МЧС: Пожар в квартире на юго-востоке Москвы ликвидирован

Огнеборцы ликвидировали пожар в квартире в столичном районе Кузьминки. Об этом сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС по городу.

«В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о задымлении по адресу: ул. Жигулевская, д. 12, корп. 4. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту пожара и приступили к его тушению. Принятыми мерами в 07:07 возгорание ликвидировано. Спасен один человек», — говорится в сообщении.