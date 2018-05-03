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МЧС: Пожар в квартире на юго-востоке Москвы ликвидирован
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МЧС: Пожар в квартире на юго-востоке Москвы ликвидирован 

Агентство «Москва» 1 час назад
Огнеборцы ликвидировали пожар в квартире в столичном районе Кузьминки. Об этом сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС по городу.
«В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о задымлении по адресу: ул. Жигулевская, д. 12, корп. 4. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту пожара и приступили к его тушению. Принятыми мерами в 07:07 возгорание ликвидировано. Спасен один человек», — говорится в сообщении.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщало об одном погибшем человеке в результате пожара в квартире на юго-востоке Москвы.
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