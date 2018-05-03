Пожарные спасли человека из горящего дома в Приморье 

Спасатели достали человека из горящей квартиры в поселке Ракитное Дальнереченского муниципального района. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс‐службу МЧС России по Приморскому краю.
О возгорании квартиры в доме на две семьи сообщили пожарным вечером 2 мая. Сотрудники экстренных служб прибыли на место через четыре минуты. На тот момент огонь из квартиры вырывался на крышу здания.
Огонь охватил стены, пол, потолок, крышу мебель и вещи жильцов дома.
Менее чем за час пять человек и одна единица техники полностью потушили пламя на площади в 29 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал.
Оператор котельной из Сыктывкара не успел покинуть горящую бытовку. Мужчина погиб в результате неосторожного обращения с огнем.