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Пожарные спасли человека из горящего дома в Приморье
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Пожарные спасли человека из горящего дома в Приморье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Спасатели достали человека из горящей квартиры в поселке Ракитное Дальнереченского муниципального района. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс‐службу МЧС России по Приморскому краю.
О возгорании квартиры в доме на две семьи сообщили пожарным вечером 2 мая. Сотрудники экстренных служб прибыли на место через четыре минуты. На тот момент огонь из квартиры вырывался на крышу здания.
Огонь охватил стены, пол, потолок, крышу мебель и вещи жильцов дома.
Менее чем за час пять человек и одна единица техники полностью потушили пламя на площади в 29 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал.
Оператор котельной из Сыктывкара не успел покинуть горящую бытовку. Мужчина погиб в результате неосторожного обращения с огнем.
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