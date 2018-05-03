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Воздушная тревога. Пять проблем с вентиляцией в доме — и как их решать
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Воздушная тревога. Пять проблем с вентиляцией в доме — и как их решать 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru выяснил всё, что необходимо знать о вентиляции жилых помещений.
Пожалуй, во всем доме нет системы, о которой думали бы и заботились меньше, чем о вентиляции. Все знают, что она есть (по крайней мере предусмотрена) и на этом всё. Или нет?
1. У вас в квартире внезапно появились чужие ароматы
Поинтересуйтесь, не делал ли кто-то из соседей недавно масштабный ремонт. Такая ситуация может сложиться, если в процессе была нарушена, случайно или сознательно, имеющаяся система вентиляции. Попробуйте приложить к решетке в той комнате, где пахнет, листок бумаги, предварительно открыв где-то в доме окно. Не прилипает? Стоит обратиться в структуру, занимающуюся обслуживанием дома, с заявлением о проверке. Кто-то из жильцов явно похимичил с вентиляцией. Такое совсем не редкость — люди воспринимают вентиляционные короба как способ увеличить площадь кухни или санузла. Это, конечно, незаконно. Еще один незаконный способ решить свои проблемы — это установка вытяжного вентилятора в домах старой постройки. В таком случае вы тоже можете начать ощущать чужие запахи.
2. У вас появилась плесень
Дело опять же может быть в вентиляции. Эксперты считают, что в случае со старыми домами плесень там точно есть, ее не может не быть. В квартиру она легко проникает в таком случае через воздуховод и может оставаться незаметной долгое время, расселяясь по влажным местам, вызывая у жильцов «странные» аллергии и заболевания дыхательных путей. Про плесень надо знать еще и что продукты ее жизнедеятельности обладают общетоксическим действием на организм. В общем, ничего хорошего.
3. В вашей кухне надолго задерживаются запахи
Если вы живете в старом доме, велика вероятность, что вентиляция засорена — пылью, жиром и пр. Для начала почистите кухонную решетку. Вентиляция может не работать из-за неправильно выполненного ремонта кем-то из жильцов. А в новых домах одна из возможных причин — мусор, оставленный строителями или в ходе ремонта в одной из квартир.
4. Вы поставили новые окна — и в квартире стало душно
Неудивительно. Существующая система вентиляции рассчитана не только на вытяжку воздуха, но и на его приток. А откуда, если теперь в вашей квартире стоят совершенно герметичные (в отличие от старых деревянных) стеклопакеты? Да, в доме стало теплее, но воздухообмен снизился и вот уже тепло переросло в духоту. И проветривание, к сожалению, помогает не очень — разве что держать окна все время приоткрытыми. Такую проблему можно решить установкой приточного клапана — их можно установить сразу при замене окон, а можно потом.
5. Вы заметили, что из вентиляции… дует
Этот эффект называется обратной тягой. И возникать она может по двум основным причинам: в вашей квартире герметично закупорены окна или в квартире рядом (по одному стояку) в вентиляционные каналы установили вытяжки. Второе, в общем-то, не запрещено, но нужно правильно рассчитывать мощность. В итоге порой получается, что в соседней квартире жильцы буквально задыхаются от, например, табачного дыма, когда курящие обладатели мощной вытяжки включают ее, чтобы очистить свою квартиру. Есть и другие причины обратной тяги, но в любом случае придется делать проверку вентиляции, заказав ее у специалистов, иначе проблему не решить.
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