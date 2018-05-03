Реновация по-азербайджански: дом для каждой семьи

У каждой азербайджанской семьи должен быть не просто свой угол, а целая квартира с хорошими условиями. Правительство взялось за обновление старого жилищного фонда страны. На месте трущоб в Баку появятся парки, а пустыри превратятся в современные кварталы.

Как относятся к таким переменам местные жители? Сколько стоит трехкомнатная квартира в новостройке? И что происходит с хрущевками и сталинками, которые не подлежат сносу? Выяснили наши корреспонденты.

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