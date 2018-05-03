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В Красноярском крае стало больше вредных выбросов
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В Красноярском крае стало больше вредных выбросов 

АиФ Красноярск 50 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Количество загрязняющих веществ в воздухе Красноярского края увеличилось.
Количество вредных выбросов на территории нашего региона в 2017 году на 0,3% стало больше, чем в 2016 году и составило 2369 тысячи тонн загрязняющих веществ. По данным Красноярскстата, в 2017 году на территории региона находились 23 тысячи стационарных источников загрязнения. Тогда объем выбросов составил 8830 тысячи тонн. Смогли уловить и обезвредить 73,2%, это 6461 тысячи тонн. Возвращено в производство и использовано для получения товаров или реализовано на сторону 4861 тысячи тонн — это 75,2%.
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