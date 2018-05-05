Более 600 млн руб потратят на празднование Дня Победы в Москве

Траты на празднование Дня Победы в столице составят свыше 600 миллионов рублей, традиционно больше всего потратят на перевозку военнослужащих, сообщает РБК.

Московские власти планируют потратить на празднование Дня Победы не менее 615 миллионов рублей, подсчитал РБК. Среди заявленных трат — концерт у храма Христа Спасителя , работа с соцсетями и СМИ, георгиевская лента длиной 5 километров, а также изготовление пледов, чехлов для iPhone 8 и X с надписью «Я люблю Москву », — говорится в сообщении.

Подсчеты велись на основании информации, размещенной на сайте госзакупок. Не учитывались расходы Москвы на 9,5 миллионов рублей на проведение ряда мероприятий в честь Дня Победы для соотечественников за границей, а также стоимость топлива, которое будет использовано в ходе демонстрации авиации и наземной техники на московском параде Победы.

«Самым дорогим лотом традиционно стала перевозка военнослужащих для участия в параде: в 2018 году эти услуги оценили в 147 миллионов рублей. Два контракта достались ИП Зацепин Александр Леонидович », — добавляется в материале.

В июле 2017 года Минобороны закупило геральдическую продукцию на 2018 год, в том числе более 34 тысяч медалей «За участие в военном параде в День Победы» на сумму до 9,3 миллиона рублей. Это ведомственная награда вручается за участие в парадном марше, а также за подготовку воинского состава, техники и вооружения для парада Победы.

«Стоимость контракта на разгон облаков 1 и 9 мая, а также в День России 12 июня и на День города в этом году превысила 400 миллионов рублей. На День Победы из этой суммы приходится более 100 миллионов рублей», — уточняется на сайте.

В соответствии с контрактом разгонять облака будут 12 самолетов, на три больше, чем в 2017 году. Кроме того, еще один самолет примет участие в исследовании облаков для выбора реагента — это обойдется государству еще в 3,4 миллиона рублей.