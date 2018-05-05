Как выглядит новый терминал аэропорта «Шереметьево»

«Шереметьево» началась эксплуатация нового терминала В — он будет обслуживать внутренние рейсы, пишет РБК. Заработал также подземный переход между этим терминалом и южным ядром аэропорта — терминалами D, E и F.

Новый терминал в Шереметьево построен в стиле русского конструктивизма. Архитектурную концепцию терминала разработала французская компания ADPI, специализирующаяся на проектировании аэропортов. Одним из ключевых элементов интерьера стали крупноформатные дисплеи, объединенные в одну медиасистему.

В терминале B расположены два бизнес-зала на 400 мест общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров и VIP-зал площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Во время Чемпионата мира по футболу 2018 там организуют специальные зоны для просмотра матчей.