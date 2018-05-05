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Как выглядит новый терминал аэропорта «Шереметьево»
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Как выглядит новый терминал аэропорта «Шереметьево» 

Inmyroom 5 мая 2018
Фото: Inmyroom
В «Шереметьево» началась эксплуатация нового терминала В — он будет обслуживать внутренние рейсы, пишет РБК. Заработал также подземный переход между этим терминалом и южным ядром аэропорта — терминалами D, E и F.
Новый терминал в Шереметьево построен в стиле русского конструктивизма. Архитектурную концепцию терминала разработала французская компания ADPI, специализирующаяся на проектировании аэропортов. Одним из ключевых элементов интерьера стали крупноформатные дисплеи, объединенные в одну медиасистему.
В терминале B расположены два бизнес-зала на 400 мест общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров и VIP-зал площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Во время Чемпионата мира по футболу 2018 там организуют специальные зоны для просмотра матчей.
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