Новый жилой дом по программе реновации в САО введут осенью

Специалисты Мосгосстройнадзора проверили ход строительства нового жилого дома по программе реновации в Бескудниковском районе САО. Жилой дом по программе реновации на 383 квартиры в районе Бескудниковский на севере Москвы введут в эксплуатацию в в третьем квартале 2018 года.

Специалисты Мосгосстройнадзора проверили ход строительства жилого дома по программе реновации на севере Москвы, сообщил председатель Комитета Олег Антосенко

Жилой дом на 383 квартиры находится по адресу: район Бескудниковский, микрорайон 7, корпус 5 (САО). Новостройка возводится по программе «Жилище» и по решению столичных властей передана под нужды программы реновации. Застройщиком выступает казенное предприятие Москвы «Управление гражданского строительства». Строительство планируется завершить в третьем квартале 2018 года.

К проверке были привлечены специалисты «Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве», подведомственного Мосгосстройнадзору. В общей сложности эксперты выполнили 25 исследований.

Специалисты Центра провели комплексное обследование выполняемых отделочных, изоляционных, сварочных работ, проверили качество используемых стройматерилов. Кроме того, проверке подлежало качество монтажа внутренних инженерных систем, оконных блоков, шумовой изоляции. Также было проведено теплофизическое обследование конструкций вентилируемого фасада.

По итогам проверки выявлены нарушения. Генподрядной организации выдано предписание об устранении нарушений, вынесены постановления с наложением штрафных санкций на сумму 220 тысяч рублей.