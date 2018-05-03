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Жительница Литвы подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
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Жительница Литвы подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
Хозяйка четырехкомнатной квартиры, расположенной в литовской деревне Упнинкай, решила отдать ее даром, чтобы не тратиться на коммунальные платежи. Об этом сообщается на региональном портале Delfi.
Женщина живет в собственном доме и не пользуется недвижимостью в Упнинкай, которая постепенно приходит в упадок. Четырехкомнатная квартира площадью около 100 квадратных метров расположена в трехэтажном панельном доме 1965 года постройки. Жилье стоит пустым и нуждается в ремонте: в нем выбиты окна и отсутствуют двери.
Продавать недвижимость владелица не пытается из-за отсутствия спроса. «Если кому-то надо, может забирать, зарегистрировать или что-то еще. Дарю, — говорит хозяйка квартиры. — Если бы квартира была хорошей, то было бы другое дело, а так — пусть забирает, кому нужно. Уже есть интересующиеся, один намерен приехать и осмотреть».
В 2017 году эксперты аналитического агентства Eurostat определили города Европы с самыми счастливыми жителями. По их данным, больше всего довольных жизнью людей проживает в столице Литвы — Вильнюсе.
Литва также входит в десятку стран мира с самой доступной ипотекой. Средняя ставка по ипотечному кредиту в стране составляет 2,03 процента годовых.
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