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Жительница Литвы подсчитала расходы на коммуналку и решила подарить квартиру первому встречному
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Жительница Литвы подсчитала расходы на коммуналку и решила подарить квартиру первому встречному 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
«Продавать мы даже не пытались, если кому-то надо, может забирать, зарегистрировать или что-то еще. Дарю», — сказала жительница Литвы.
Жительница Литвы по имени Леонора решила подарить свою четырехкомнатную квартиру в населенном пункте Упнинкай любому, кому она понадобится. Об этом сообщает местный портал Delfi.
Квартира площадью 100 квадратных метров расположена в доме 1965 года постройки. Она требует серьезного ремонта. Пожилая женщина устала оплачивать коммунальные расходы и пришла к выводу, что жилплощадь ей не слишком нужна. Сама она живет в другой квартире, а взрослые дети уехали за границу на постоянное место жительства.
«Продавать мы даже не пытались, если кому-то надо, может забирать, зарегистрировать или что-то еще. Дарю», — сказала жительница Литвы.
Она добавила, что приняла решение, посоветовавшись с детьми. На продажу владелица жилья даже не рассчитывает, поскольку уверена, что не найдет покупателя, однако готова отдать даром, чтобы избавиться от расходов. По словам Леоноры, она уже нашла одного желающего получить бесплатную квартиру, но сперва «покупатель» намерен осмотреть жилплощадь.
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