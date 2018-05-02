Число очередников снизилось

Их число удалось уменьшить в 2,5 раза.

Число состоящих на жилищном учете семей в 2017 году стало самым низким за последние 10 лет. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

— Анализ приведенных статистических данных позволяет сделать вывод, что по сравнению с показателями 2016 годом ситуация по обеспечению граждан жилыми помещениями в столице постепенно улучшается. Число семей, состоящих на жилищном учете на 31 декабря 2017 года, составляет 67 939 и является самым низким за последние 10 лет и более чем в 2,5 раза меньше аналогичного показателя за 2010 год, — сказала Татьяна Потяева

Она также заявила, что предоставленные субсидии на приобретение или строительство жилья позволили улучшить жилищные условия более чем двум тысячам семей, состоящих на жилищном учете.

Кстати, встать в очередь на жилье москвичи могут и сейчас. Для этого нужно иметь российское гражданство, прожить в столице не менее 10 лет и быть в стесненных жилищных условиях — когда на члена семьи приходится менее 10 квадратных метров жилплощади.

— При этом в течение пяти последних лет вы не должны предпринимать действий, ухудшающих жилищные условия, — рассказывает юрист Московской коллегии адвокатов Анатолий Кривцов. — Например, менять квартиру на меньшую или вселять в жилье людей, не являющихся вашими близкими родственниками. В целом встать в очередь на жилье довольно не просто.

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