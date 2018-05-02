Спальные районы становятся точками роста

Крупные компании все чаще снимают офисы на окраинах, развивая их. А торговые центры превращаются в места не только шопинга, но и культурного досуга жителей.

По данным Института экономики города, около 40 процентов рабочих мест в Москве сконцентрировано в Центральном округе. Притом что центр занимает всего 6 процентов от общей площади города и здесь проживает около 8 процентов населения.

Последние несколько лет на рынке офисной недвижимости наблюдается новая тенденция — децентрализация. Новые бизнес-центры все чаще появляются за пределами ЦАО, а порой и вовсе за Кольцевой.

— Основных причин три. Первая и главная — дефицит площадей под застройку в центре, — рассказывает архитектор-урбанист Георгий Рачинский. — Вторая причина — высокая стоимость земли. Третья — ограничительные меры со стороны правительства Москвы . Например, введение платной парковки. Если за стоянку нужно платить, а своей бесплатной нет, это минус.

Выгодно всем

Как пояснила замдиректора департамента управления активами NAI Becar Дарья Канева, все введенные за первые три квартала 2017 года бизнес-центры — более 160 000 кв. метров офисных площадей — расположены за пределами Центрального округа.

— Крупные компании перемещаются в спальные районы, в том числе в ТиНАО. Так, например, Тele2 заняла 13 тысяч кв. метров в Comcity, «Техносерв» и BBDO — более 14 тысяч кв. метров в деловом комплексе «Новоспасский», X5 Retail Group арендовала 2400 кв. метров в бизнес-центре в РТС «Таганский», что в Нижегородском районе, — рассказывает Дарья Канева. — Переезд крупных компаний за пределы Садового кольца — тенденция последних лет, так как в спальных районах они могут занять большую площадь на выгодных условиях, оптимизировать логистику и при этом не потерять в уровне оснащения офисов.

— Появление офисов выгодно и жителям спальных районов, — убежден Георгий Рачинский. — Во-первых, появляются новые рабочие места. Согласитесь, куда удобнее ходить на работу пешком, чем ездить через всю Москву. Во-вторых, в районе тут же вырастает спрос на аренду и покупку жилья — многие сотрудники хотят жить поближе к месту работы. В-третьих, начинает развиваться сфера обслуживания. Прежде всего общепит, ведь тысячам сотрудников офисов нужно где-то питаться. Плюс рядом с офисами открываются новые сетевые магазины, потому что резко вырастает проходимость места. В общем, в районы приходит жизнь.

Не только джинсы и гамбургеры

Еще одним двигателем развития спальных районов становятся торговые центры. Сейчас они дают жителям разве что рабочие места, возможность сделать покупки и посидеть в ресторане. Но скоро все изменится.

— Еще в 2014 году группа ADG выкупила у города десятки кинотеатров. Все они — в спальных районах, между Третьим кольцом и МКАД, — рассказывает генеральный директор компании S. A. Ricci Александр Морозов . — Вместо них уже в 2019 году появятся центры деловой активности с административной, культурной и коммерческой составляющей. Они должны стать районными центрами и точками притяжения для жителей.

Добавим культуры

Новые точки притяжения по­ явятся и в ходе реновации промзон. Например, в рамках проекта «Символ» на месте завода «Серп и Молот» по­ строят концертный зал на 3700 посадочных мест — по проекту голландского бюро Benthem Crouwel. А в жилом комплексе «Зиларт» на бывшей территории завода ЗИЛ откроют музейный центр современного искусства.

Этот процесс может получить продолжение и в рамках программы реновации «хрущевок».

— Один из крупнейших застройщиков Москвы разработал концепцию развития Кузьминок — «Кузьминки — новый центр юго-востока Москвы», — говорит консультант отдела исследований рынка компании CBRE Маргарита Кабалкина. — Помимо новых домов, согласно замыслам архитекторов, здесь появятся своя городская площадь, фонтаны, театры, музеи, бульвар с кафе и выставочными пространствами, пешеходный мост над шоссе и современный центр отдыха для всей семьи.

Георгий Рачинский поясняет: — Девелоперам очень выгод­ но развивать инфраструктуру района. Ведь если рядом с домами, которые они предлагают, есть парки, театры, музеи, удобные пешеходные зоны, то квартиры намного легче продать. Это уже не бетонные коробки с видом на другие бетонные коробки, а жилье в удобном для жизни месте. Так что бизнес не меньше, чем власти, может участвовать в развитии спальных районов. Другой вопрос, что все расходы на создание инфраструктуры он вложит в стоимость квадратного метра. И владельцам квартир, конечно, придется за комфорт заплатить.

Эксперт привел пример Головинского района, что на севере Москвы.

— Там один из застройщиков за свой счет благоустроил набережную канала, выложив ее плитками и установив скамейки. Получилась прогулочная зона, которой могут пользоваться все. Но чаще других здесь, конечно, гуляют жители ближайших домов — как раз тех, что построила компания. И эта благоустроенная набережная фактически стала одним из конкурентных преимуществ при продаже недвижимости. Если власти города будут и дальше поощрять такие проекты, то спальные районы станут существенно комфортнее, чем сейчас.

ЦИФРА

39 кинотеатров в спальных районах столицы будут превращены в многофункциональные центры— с торговлей, фитнесом и кинозалами.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Санкции на рынок не влияют

Колонка руководителя аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU Олега Репченко