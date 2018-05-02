В Улан-Удэ заложили новый терминал международного аэропорта

— Аэропорт является лицом любого города, любого региона. Но особенно важен этот объект именно здесь, в Республике Бурятия , — отметил министр. — Это край, имеющий колоссальный туристический потенциал. Годовая проходимость нового терминала на порядок будет превосходить тот пассажиропоток, который имеется сегодня. Это будет один из крупнейших авиаузлов нашей страны.

Строительство ведется полностью за счет частного капитала. Сумма инвестиций — два миллиарда рублей

Строительство ведется полностью за счет частного капитала. Сумма инвестиций — 2 миллиарда рублей. Общая площадь нового терминала — более 20 тысяч квадратных метров. Он сможет принимать до двух миллионов пассажиров в год. Сегодня через аэропорт Байкал летает примерно 300 тысяч человек. По признанию Романа Троценко , председателя совета директоров компании AEON Corporation (инвестора строительства), пропускная способность закладывалась с большим запасом в расчете на программу развития туризма, которая принята в регионе. Пока же планируется, что через десять лет аэропорт будет обслуживать лишь немногим более 1,1 миллиона пассажиров.

Также Максим Соколов ознакомится с ходом строительства новой взлетно-посадочной полосы, которое началось еще в 2016 году. Именно с нее и началась реконструкция аэропортового комплекса в Улан-Удэ

Новая ВПП длиной 3400 метров и шириной 45 метров будет способна принимать все типы воздушных судов, включая грузовые самолеты типа Ан-124 «Руслан». Стоимость строительства — 3,9 миллиарда рублей. Средства выделяются из федерального бюджета. Глава Минтранса России отметил, что работы идут с отставанием от графика, однако при должной мобилизации сроки можно наверстать и сдать объект, как и планировалось, в августе 2018 года.

— Мы договорились с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, что будем лично координировать проект вплоть до его завершения. Таким образом, уже в 2018 году аэропорт Байкал получит одну из самых современных в нашей стране взлетно-посадочных полос. В азиатской части страны это будет одна из тех полос, которая обеспечит инвестиционную, туристическую привлекательность, — заявил Максим Соколов.

Он также заявил, что Министерство транспорта РФ готовит новую программу реконструкции и строительства региональных аэропортов в рамках бюджета на три года. Документ будет представлен в ближайшее время.