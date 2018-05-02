«Все успели выскочить». Загорелась квартирав доме на Львовской

Сообщение о пожаре поступило в 15:58 2 мая, рассказали в региональном управлении МЧС . В тушении участвовали 26 пожарных и 6 единиц техники.

Спасатели эвакуировали 15 человек, в том числе 3 детей, двое были спасены. По данным МЧС, сгорело имущество на 10 кв. м. Но у соседей иные сведения.

— Все живы. Успели выскочить из квартиры. Сгорела вся квартира и полы на втором этаже. Сами жильцы сейчас у соседей. Вроде как замкнуло проводку, — написала в соцсетях Olga Nn.

Очевидцы говорят, что приезжали также две машины скорой помощи и одна службы газа.