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«Все успели выскочить». Загорелась квартирав доме на Львовской
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«Все успели выскочить». Загорелась квартирав доме на Львовской 

nn.ru 55 минут назад
Фото: nn.ru
Сообщение о пожаре поступило в 15:58 2 мая, рассказали в региональном управлении МЧС. В тушении участвовали 26 пожарных и 6 единиц техники.
Спасатели эвакуировали 15 человек, в том числе 3 детей, двое были спасены. По данным МЧС, сгорело имущество на 10 кв. м. Но у соседей иные сведения.
— Все живы. Успели выскочить из квартиры. Сгорела вся квартира и полы на втором этаже. Сами жильцы сейчас у соседей. Вроде как замкнуло проводку, — написала в соцсетях Olga Nn.
Очевидцы говорят, что приезжали также две машины скорой помощи и одна службы газа.
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