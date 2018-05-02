Ещё
О добровольном страховании жилья в Ленобласти. «Хитрости» от ЕИРЦ ЛО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина ввела новые санкции против России
Украина ввела новые санкции против России

О добровольном страховании жилья в Ленобласти. «Хитрости» от ЕИРЦ ЛО 

Ivyborg.ru 53 минуты назад
Фото: Ivyborg.ru
В редакцию ivbg.ru пришло письмо одного из наших читателей. В нем он рассказывает о некоторых особенностях работы ЕИРЦ ЛО по «добровольному» страхованию жилья через квитанции на оплату услуг ЖКХ. Добрый день! Про страхование ещё интересная тема есть в Ленобласти. Там единый платёжный документ выставляет ЕИРЦ ЛО. В нём тоже есть возможность застраховаться, 2 суммы — со страховкой и без. По условиям страхования оплата страховки означает заключение договора на 1 месяц. Если не заметить при оплате, или работники ЕИРЦ сумму сами выберут, окажешься застрахованным.
http://epd47.ru/abonentam/faq/ — вот тут последний вопрос — их разъяснение про страхование.
Полностью полис-оферту можно посмотреть на сайте http://epd47.ru/
А теперь несколько рекомендаций от телеграмм-канала «ЖКХ» по поводу так называемого «добровольного» страхования вашего жилья.
У ВАС ЕСТЬ ЛИШНИЕ 600 (ИЛИ БОЛЬШЕ) РУБЛЕЙ В ГОД?
Встречайте: «добровольное страхование коллективной ответственности жильцов».
Раньше некоторые управляющие компании не заморачивались и тупо включали такую строку в квитанции. Плата — 50 — 200 руб (и более) с квартиры в месяц. На обратной стороне платежки в лучшем случае прописывался «договор оферта», который считался заключенным с первого платежа. УФАСы и прокуратуры попризнавали такую практику незаконной (судебных решений мало. См, например, № А72-18419/2014).
Что делают УК теперь Они включают вопрос заключения договора страхования в повестку общего собрания. Уже были 2 собрания (оба в Южном федеральном округе), там сумма 50 руб в месяц. Это 600 в год. Сколько в Вашем доме квартир? И как часто у Вас там случаются ЧП, которые относятся к страховым случаям, известным лишь страховой компании? Жильцы не станут знакомиться с условиями договора страхования (если он вообще существует), а будут платить бессмысленные деньги, которые себя не оправдают. Некоторые объясняют необходимость такого страхования случаями залива квартиры. Но, согласитесь, залив квартиры не одинаково актуален жителям верхних и нижних этажей, а плату будут собирать со всех. Наверное, сумму 600 х [количество квартир] можно потратить на более полезные цели. Сейчас собственники напринимают таких решений, потом пойдет куча жалоб в контролирующие органы. Ждём новостей в СМИ об этом.
ВЫВОД Участвуя в общих собраниях, смотрите, на что соглашаетесь, особенно, если это страхование. Хотите застраховать квартиру/ответственность — сделайте это в индивидуальном порядке на прозрачных условиях.
Ivyborg.ru: последние новости
Три муниципалитета Ленобласти выделили почти 1,5 млн рублей на борьбу с борщевиком В Лодейном Поле депутаты утвердили бюджет Дольщики "Сил природы" проверили возобновившиеся работы на стройплощадке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер легендарный советский певец84
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста287
Командир российского самолета умер по пути в Египет14
Россию предупредили о новых санкциях79
Доллар стремительно растет298
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение