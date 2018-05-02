О добровольном страховании жилья в Ленобласти. «Хитрости» от ЕИРЦ ЛО

В редакцию ivbg.ru пришло письмо одного из наших читателей. В нем он рассказывает о некоторых особенностях работы ЕИРЦ ЛО по «добровольному» страхованию жилья через квитанции на оплату услуг ЖКХ. Добрый день! Про страхование ещё интересная тема есть в Ленобласти . Там единый платёжный документ выставляет ЕИРЦ ЛО. В нём тоже есть возможность застраховаться, 2 суммы — со страховкой и без. По условиям страхования оплата страховки означает заключение договора на 1 месяц. Если не заметить при оплате, или работники ЕИРЦ сумму сами выберут, окажешься застрахованным.

http://epd47.ru/abonentam/faq/ — вот тут последний вопрос — их разъяснение про страхование.

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А теперь несколько рекомендаций от телеграмм-канала «ЖКХ» по поводу так называемого «добровольного» страхования вашего жилья.

У ВАС ЕСТЬ ЛИШНИЕ 600 (ИЛИ БОЛЬШЕ) РУБЛЕЙ В ГОД?

Встречайте: «добровольное страхование коллективной ответственности жильцов».

Раньше некоторые управляющие компании не заморачивались и тупо включали такую строку в квитанции. Плата — 50 — 200 руб (и более) с квартиры в месяц. На обратной стороне платежки в лучшем случае прописывался «договор оферта», который считался заключенным с первого платежа. УФАСы и прокуратуры попризнавали такую практику незаконной (судебных решений мало. См, например, № А72-18419/2014).

Что делают УК теперь Они включают вопрос заключения договора страхования в повестку общего собрания. Уже были 2 собрания (оба в Южном федеральном округе), там сумма 50 руб в месяц. Это 600 в год. Сколько в Вашем доме квартир? И как часто у Вас там случаются ЧП, которые относятся к страховым случаям, известным лишь страховой компании? Жильцы не станут знакомиться с условиями договора страхования (если он вообще существует), а будут платить бессмысленные деньги, которые себя не оправдают. Некоторые объясняют необходимость такого страхования случаями залива квартиры. Но, согласитесь, залив квартиры не одинаково актуален жителям верхних и нижних этажей, а плату будут собирать со всех. Наверное, сумму 600 х [количество квартир] можно потратить на более полезные цели. Сейчас собственники напринимают таких решений, потом пойдет куча жалоб в контролирующие органы. Ждём новостей в СМИ об этом.

ВЫВОД Участвуя в общих собраниях, смотрите, на что соглашаетесь, особенно, если это страхование. Хотите застраховать квартиру/ответственность — сделайте это в индивидуальном порядке на прозрачных условиях.