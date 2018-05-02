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Наводим порядок вместе с активными жителями
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Наводим порядок вместе с активными жителями 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Общественники проверяют сдаваемые в аренду квартиры и выявляют брошенные автомобили, а также следят за отселенными и частично отселенными зданиями, работают с обращениями жителей, выявляют факты несанкционированной торговли, следят за появлением экстремистских граффити.
Москва активно готовится к чемпионату мира по футболу. Свою часть работы ведут и ОПОП — общественные пункты охраны порядка.
— Мы обращаем внимание в первую очередь на сдаваемое жилье, — рассказывает полковник полиции, начальник отдела полиции по району Северный Светлана Журавлева. — А заодно проверяем документы.
Как поясняют полицейские, им важно знать, кто живет на территории, которую они обслуживают.
— Люди прекрасно знают, что соседняя квартира сдается, и они тоже заинтересованы в том, чтобы там жили известные участковому люди и был порядок, — пояснил капитан полиции Антон Звонарев. — Активисты ОПОП участвуют в рейдах по квартирам, и к ним также поступают обращения граждан.
Также, по его словам, участковые совместно с неравнодушными гражданами обходят дворы и выявляют брошенные машины. Ведь бесхозный транспорт не просто захламляет дворы, но еще и может служить источником террористической опасности.
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