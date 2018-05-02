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Ценностей на полмиллиона спасли на пожаре в Грязовецком районе
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Ценностей на полмиллиона спасли на пожаре в Грязовецком районе 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Сообщение о загорании в одной из квартир одноэтажного дома в деревне Свистуново поступило в 22.20 накануне.
На место ЧП отправились три пожарных расчета и семь человек личного состава. Менее чем за 10 минут пожарные ликвидировали открытое пламя. Площадь пожара составила 64 «квадрата»: повреждена внутренняя отделка квартиры №4 и чердак.
Ущерб от пожара оценен в 600 тысяч рублей. Пострадавших на пожаре нет, сейчас устанавливаются причины произошедшего, сообщили в региональном Управлении МЧС России.
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