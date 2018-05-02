Ценностей на полмиллиона спасли на пожаре в Грязовецком районе

Сообщение о загорании в одной из квартир одноэтажного дома в деревне Свистуново поступило в 22.20 накануне.

На место ЧП отправились три пожарных расчета и семь человек личного состава. Менее чем за 10 минут пожарные ликвидировали открытое пламя. Площадь пожара составила 64 «квадрата»: повреждена внутренняя отделка квартиры №4 и чердак.