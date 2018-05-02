Ещё
Два человека погибли в результате пожара в московской квартире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два человека погибли в результате пожара в московской квартире 

360tv.ru 1 час назад
Жертвами пожара в московском панельном доме стали мать и сын. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
В минувший вторник, 1 мая, в 10:58 в столичное отделение МВД России поступило сообщение о пожаре в одной из московских квартир.
По данным правоохранительных органов, возгорание произошло в одной из комнат квартиры на пятом этаже 14-этажного панельного дома. В результате пожара погиб хозяин квартиры.
Его мать, которая также находилась в помещении во время пожара, была госпитализирована. Однако она скончалась во время реанимации.
Сейчас сотрудники столичного МЧС проводят проверку. Устанавливается причина возгорания. Тела погибших отправили на судмедэкспертизу.
Ранее сообщалось о возгорании самостроя на полосе отчуждения железной дороги, где, по предварительной информации, нелегально проживали мигранты. Ликвидацию пожара провели за час.
360tv.ru: последние новости
Убийца жены спустя 9 лет тюрьмы добрался до ее дочери – мужчина предъявляет права на «общую» квартиру Москвичка судится с квартирантами, которые считают себя наследниками ее мужа Курс евро к рублю вырос на 85 копеек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США начали военную операцию в Сирии171
Военные корабли НАТО вошли в Черное море267
Экономическая неизбежность: ЕС оставил Украину99
Грузия определилась с российской политикой31
Терезе Мэй выставили ультиматум109
Видео
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
02:56
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Армия В мире
01:30
Экс-жена изложила версию расставания с Джигарханяном
Шоу-бизнес
03:15
МЧС экстренно обратилось к москвичам
Погода Катастрофы
04:25
Экономическая неизбежность: ЕС оставил Украину
Экономика Статьи
00:52
Собчак взбесила роскошной жизнью напоказ
Шоу-бизнес
02:07
Грузия впервые показала американские «Джавелины»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение