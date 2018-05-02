Два человека погибли в результате пожара в московской квартире

Жертвами пожара в московском панельном доме стали мать и сын. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах

В минувший вторник, 1 мая, в 10:58 в столичное отделение МВД России поступило сообщение о пожаре в одной из московских квартир.

По данным правоохранительных органов, возгорание произошло в одной из комнат квартиры на пятом этаже 14-этажного панельного дома. В результате пожара погиб хозяин квартиры.

Его мать, которая также находилась в помещении во время пожара, была госпитализирована. Однако она скончалась во время реанимации.

Сейчас сотрудники столичного МЧС проводят проверку. Устанавливается причина возгорания. Тела погибших отправили на судмедэкспертизу.

Ранее сообщалось о возгорании самостроя на полосе отчуждения железной дороги, где, по предварительной информации, нелегально проживали мигранты. Ликвидацию пожара провели за час.