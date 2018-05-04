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В кемеровской агломерации отремонтировали 200 000 кв. м. магистралей
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В кемеровской агломерации отремонтировали 200 000 кв. м. магистралей 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Общая площадь ремонта дорог в кемеровской агломерации достигла 200 000 кв. м.
Как сообщает пресс-служба администрации Кемерова, в строительном сезоне 2018 года консолидированный бюджет федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» составляет 1,46 млрд рублей. С начала сезона работы ведутся на 9 объектах: участках улиц Терешковой, Пригородной, Марковцева, 1-ой Линии, Юбилейной, проспектов Химиков, Ленинградского, Комсомольского, Московского, бульвара Строителей.
Сперва рабочие фрезеруют старое покрытие, затем укладывают выравнивающий слой асфальтобетона. На бульваре Строителей возле дома №44 ведется капитальный ремонт: рабочие разбирают дорогу, после чего построят дренажную систему, которая будет отводить грунтовые воды в ливневую канализацию.
Всего за сезон 2018 года планируется привести в нормативное состояние 84 дорожных объекта общей протяженностью 75,6 км.
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