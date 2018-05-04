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Рынок на Московском шоссе — Ново-Вокзальной решили сохранить
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Рынок на Московском шоссе — Ново-Вокзальной решили сохранить 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре торговые площадки приведут в порядок к чемпионату мира по футболу. Проведут работы и на рынке, расположенном на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Об этом сообщили в региональном правительстве.
— Рынок, расположенный на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной, сохранят. По поручению главы региона там наведут порядок, а также оформят все павильоны в едином стиле, — сообщили в правительстве.
Зачистили от торговых рядов площадку на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной. На ней к ЧМ планируют построить спортивный комплекс с футбольными полями. 63.ru публиковал эскизы объекта.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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