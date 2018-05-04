Рынок на Московском шоссе — Ново-Вокзальной решили сохранить

Самаре торговые площадки приведут в порядок к чемпионату мира по футболу. Проведут работы и на рынке, расположенном на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Об этом сообщили в региональном правительстве.

— Рынок, расположенный на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной, сохранят. По поручению главы региона там наведут порядок, а также оформят все павильоны в едином стиле, — сообщили в правительстве.

Зачистили от торговых рядов площадку на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной. На ней к ЧМ планируют построить спортивный комплекс с футбольными полями. 63.ru публиковал эскизы объекта.