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СМИ: работники саратовского Облизбиркома удивили доходами за 2017 год
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СМИ: работники саратовского Облизбиркома удивили доходами за 2017 год 

АиФ 32 минуты назад
Фото: АиФ
В Саратовской области продолжается декларационная кампания. О доходах за 2017 год отчитались члены Облизбиркома.
Как сообщают СМИ, согласно обнародованным декларациям о доходах члены областной избирательной комиссии зарабатывают по несколько миллионов рублей в год.
Так председатель комиссии Владимир Писарюк задекларировал 4 млн 427 тыс. рублей. Он собственник квартиры площадью 83,2 кв. метров, а также иномарок Nissan Qashqai и Lexus Rx. Доход супруги в десятки раз скромнее — чуть более 30 тысяч за год.
Зампред Избиркома Юрий Брызгалин заработал в 2017 году 2 млн 528 тыс. рублей. Он владеет квартирой площадью 85,7 кв. метров, гаражом и автомобилем ВАЗ-2106. А вот в собственности жены Юрия Владимировича значится земельный участок размером 574 кв. метра, жилой дом в 60 кв. метров и две квартиры — по 37 и 40 квадратов.
Секретарь избирательной комиссии региона Александр Бурмак задекларировал 2 млн 189 тысяч рублей. У него в собственности есть машина Toyota Camry и квартиру площадью 43 кв. метра. У его жены годовой доход составляет 284 тыс. плюс квартира площадью 63 кв. метра.
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