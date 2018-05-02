СМИ: работники саратовского Облизбиркома удивили доходами за 2017 год

Саратовской области продолжается декларационная кампания. О доходах за 2017 год отчитались члены Облизбиркома.

Как сообщают СМИ, согласно обнародованным декларациям о доходах члены областной избирательной комиссии зарабатывают по несколько миллионов рублей в год.

Так председатель комиссии Владимир Писарюк задекларировал 4 млн 427 тыс. рублей. Он собственник квартиры площадью 83,2 кв. метров, а также иномарок Nissan Qashqai и Lexus Rx. Доход супруги в десятки раз скромнее — чуть более 30 тысяч за год.

Зампред Избиркома Юрий Брызгалин заработал в 2017 году 2 млн 528 тыс. рублей. Он владеет квартирой площадью 85,7 кв. метров, гаражом и автомобилем ВАЗ-2106. А вот в собственности жены Юрия Владимировича значится земельный участок размером 574 кв. метра, жилой дом в 60 кв. метров и две квартиры — по 37 и 40 квадратов.

Секретарь избирательной комиссии региона Александр Бурмак задекларировал 2 млн 189 тысяч рублей. У него в собственности есть машина Toyota Camry и квартиру площадью 43 кв. метра. У его жены годовой доход составляет 284 тыс. плюс квартира площадью 63 кв. метра.