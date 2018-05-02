Мужчина погиб при пожаре частного дома в Вологодской области

Пожарные ликвидировали возгорание в Вологодской области . На месте происшествия обнаружили обгоревший труп мужчины, сообщило ИА Nation News.

Спасатели 30 апреля потушили пожар в Шекснинском районе Вологодской области. В результате возгорания погиб хозяин частного дома, инвалид первой группы. Эксперты считают, что причина случившегося — неосторожное обращение с огнем.