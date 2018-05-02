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Мужчина погиб при пожаре частного дома в Вологодской области
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Мужчина погиб при пожаре частного дома в Вологодской области 

360tv.ru 40 минут назад
Пожарные ликвидировали возгорание в Вологодской области. На месте происшествия обнаружили обгоревший труп мужчины, сообщило ИА Nation News.
Спасатели 30 апреля потушили пожар в Шекснинском районе Вологодской области. В результате возгорания погиб хозяин частного дома, инвалид первой группы. Эксперты считают, что причина случившегося — неосторожное обращение с огнем.
Квартира площадью 40 квадратных метров сгорела в Егорьевске на улице Советской. В ликвидации пожара принимало участие 11 единиц техники и 37 пожарных, в том числе три единицы техники, 11 человек предоставило МЧС.
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