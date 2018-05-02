Глеб Никитин поручил организовать бесплатные консультации по оспариванию кадастровой стоимости

pixabay.comГлеб Никитин поручил организовать бесплатные консультации по оспариванию кадастровой стоимостиКазенное предприятие Нижегородской области «Нижтехинвентаризация» начинает проводить бесплатные консультации для граждан по оспариванию кадастровой стоимости. Об этом сообщает министерство имущественных и земельных отношений региона.

Министерство отмечает, что с 2016 года земельный налог и налог на недвижимость взимается исходя из кадастровой стоимости (вместо инвентаризационной), определенной по результатам государственных кадастровых оценок. В связи с данными изменениями в адрес главы Нижегородской области Глеба Никитина поступают тысячи обращений от граждан и организаций. По поручению главы региона, министерство имущественных и земельных отношений приняло меры по урегулированию данной ситуации.

«Для того чтобы оспорить кадастровую стоимость, необходимо заказать отчет о стоимости участка в оценочной компании. Однако это доступно не всем, многие просто не знают куда обращаться, а высокий спрос породил рост стоимости оценки объектов недвижимости в 2-3 раза. Решение данной проблемы глава региона поручил казенному предприятию «Нижтехинвентаризация». Организация проводит для всех граждан бесплатные консультации по условиям и порядку оспаривания кадастровой стоимости для того, чтобы снизить налоговую нагрузку на граждан и предприятия», — отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов

Министр также подчеркнул, что для льготных категорий граждан являются бесплатными и услуги рыночной оценки объектов недвижимости, и экспертные заключения о фактическом пользовании объектов недвижимости, которые необходимы для пересмотра стоимости.

«Для остальных жителей региона мы уже в 2018 году установим достаточно комфортную цену, снизив стоимость этих услуг, оказываемых «Нижтехинвентаризацией», как минимум вдвое», — добавил Баринов.

За консультацией можно обратиться в любой из 51 филиала «Нижтехинвентаризации», адреса и телефоны которых можно узнать на сайте организации, а также по телефону (831) 258-18-17.

Узнать о том, как оспорить кадастровую стоимость объекта, а также скачать форму заявления об оспаривании можно также на сайте министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области.