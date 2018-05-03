Для нижегородцев проведут бесплатные консультации по кадастровой стоимости

Для нижегородцев по поручению главы региона Глеба Никитина организуют бесплатные консультации по оспариванию кадастровой стоимости, сообщает министерство имущественных и земельных отношений региона.

Напомним, что с 2016 года земельный налог и налог на недвижимость рассчитывается по кадастровой стоимости, а не инвентаризационной. В правительство региона поступают тысячи обращений от граждан и организаций, не согласных с результатами государственных кадастровых оценок.

Сергей Баринов. «Для того чтобы оспорить кадастровую стоимость, необходимо заказать отчет о стоимости участка в оценочной компании. Однако это доступно не всем, многие просто не знают куда обращаться, а высокий спрос породил рост стоимости оценки объектов недвижимости в 2−3 раза. Решение данной проблемы глава региона поручил казенному предприятию «Нижтехинвентаризация»», — сообщил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области

Консультации для всех граждан — бесплатные. За помощью можно обратиться в любой из 51 филиала «Нижтехинвентаризации» (их адреса и телефоны — на сайте организации, а также по телефону (831) 258−18−17)

Отметим, что министерство также подготовило форму заявления об оспаривании кадастровой стоимости объекта.