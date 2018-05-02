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Мень: Решать вопросы качества ресурсов собственникам придется с УК
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Мень: Решать вопросы качества ресурсов собственникам придется с УК 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
К примеру, при снижении качества поставляемых ресурсов собственнику сначала следует обратиться в УК.
"Вопросы низкого качества поставляемых ресурсов могут быть связаны с неисправностью внутридомовых сетей, мы уже об этом говорили — они остаются зоной ответственности управляющей компании, и исправлять поломки предстоит именно УК", — пояснил министр.
Если качество снизилось по вине поставщика ресурса, можно обратиться к нему напрямую или через жилинспекцию.
При этом ресурсоснабжающие компании уже начали готовиться к тому, что у них будет больше общения с собственниками квартир. «Они планируют создание колл-центров, биллинговых контор», — сообщил министр.
Сегодня количество существующих «прямых» договоров с гражданами, проживающими в многоквартирных домах (МКД) составляет 99,9 процентов от всех лицевых счетов в газофицированных МКД, по электроэнергии — 80 процентов. По теплу 30-40 процентов потребителей платят напрямую. По воде «прямые» договоры есть у 30 процентов потребителей.
Полную версию интервью с министром строительства и ЖКХ Михаилом Менем читайте завтра, 3 мая, в "Российской газете".
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