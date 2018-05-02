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Новосибирские власти выбрали проектировщика для ледовой арены
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Новосибирские власти выбрали проектировщика для ледовой арены 

ngs.ru 14 минут назад
Фото: ngs.ru
Региональный минстрой выбрал компанию, которая спроектирует новую ледовую арену на левом берегу, — здание построят по московскому проекту.
Итоги конкурса опубликовали на сайте госзакупок в субботу 28 апреля. Как следует из протокола, его победителем комиссия признала московскую компанию ПИ «Арена», предложившую разработать проект за 89,1 млн рублей. У компании, в частности, оказались самая высокая квалификация и деловая репутация.
При этом из четырёх поданных заявок эта была самой дорогой: например, при начальной стоимости контракта в 96 млн рублей не дошедшая до конкурса барнаульская компания «Альфа-ПроекТ» готова была разработать проект новой ледовой арены за 49 млн рублей, а петербургская ИСК «НКС» — за 73 млн рублей.
Напомним, для нового ЛДС, в котором планируют провести молодёжный чемпионат по хоккею, власти определи участок в 11,4 га на улице Немировича-Данченко рядом с перспективной станцией метро «Спортивная».
Общая площадь здания, по условиям закупки, должна составить больше 70 тысяч кв. м: в двух разноэтажных блоках разместят главную арену с трибунами на 10 тысяч зрителей, тренировочную арену и спортзалы. Планировку отдельной раздевалки для принимающей команды проектировщикам придётся согласовать с хоккейным клубом «Сибирь».
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