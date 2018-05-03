ТК «Звезда»: последние новости

Ипотечная ставка в России достигла исторического минимума

Жительница Литвы подсчитала расходы на коммуналку и решила подарить квартиру первому встречному

СК опубликовал кадры из квартиры в Екатеринбурге, где взорвался газ