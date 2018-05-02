Кабмин изменил порядок расчёта субсидий на приобретение жилья для госслужащих 

Порядок расчёта единовременной субсидии, предоставляемой федеральным госслужащим на приобретение жилого помещения, уточнён. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 2 мая.
Документом установлено, что при прохождении чиновником государственной службы за пределами страны выплата для него рассчитывается исходя из норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по России и поправочного коэффициента размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра. Первый показатель утверждается Минстроем на соответствующее полугодие, второй определяется Минтрудом ежегодно.