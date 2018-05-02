Ещё
Застройщиков обязали организовывать пункты досмотра при возведении мостов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Застройщиков обязали организовывать пункты досмотра при возведении мостов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство скорректировало требования по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры на этапе их проектирования и строительства. Теперь во время работ по возведению объекта застройщик обязан организовать досмотр и пропускной режим. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 2 мая.
Согласно документу, строительная компания должна проводить на объектах мероприятия по защите от актов незаконного вмешательства. При этом отмечается, что вышеперечисленные меры, если застройщик не является субъектом транспортной инфраструктуры, организуются по согласованию с субъектом.
Кроме того, постановлением закреплены особенности применения требований в отношении транспортного перехода через Керченский пролив, отдельных участков автодорог, ж/д путей.
Парламентская газета: последние новости
Кабмин изменил порядок расчёта субсидий на приобретение жилья для госслужащих Нотариальные удостоверения сделок с аварийным жильём могут освободить от госпошлин Глава ХМАО взялась за решение проблем обманутых дольщиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы три пути «освобождения» Донбасса179
Литвинова сообщила о смерти актрисы Елены Величко6
НАТО стягивает истребители над Черным морем524
В Москве ожидается рекордная жара7
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили215
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение