Застройщиков обязали организовывать пункты досмотра при возведении мостов

Правительство скорректировало требования по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры на этапе их проектирования и строительства. Теперь во время работ по возведению объекта застройщик обязан организовать досмотр и пропускной режим. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 2 мая.

Согласно документу, строительная компания должна проводить на объектах мероприятия по защите от актов незаконного вмешательства. При этом отмечается, что вышеперечисленные меры, если застройщик не является субъектом транспортной инфраструктуры, организуются по согласованию с субъектом.

Кроме того, постановлением закреплены особенности применения требований в отношении транспортного перехода через Керченский пролив, отдельных участков автодорог, ж/д путей.