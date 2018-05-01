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Новый корпус калининградского Музея мирового океана достроят в 2019 году
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Новый корпус калининградского Музея мирового океана достроят в 2019 году 

ТАСС 56 минут назад
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Новый корпус Музея мирового океана «Планета океан» в Калининграде планируется достроить в 2019 году. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.
"Осмотрел стройплощадку нового корпуса Музея мирового океана. Амбициозный и сложный музейный проект, общестроительная готовность — 2019 год", — написал он во вторник на своей странице в Twitter.
Корпус Музея мирового океана «Планета океан» расположится на берегу реки Преголя на площади 2,7 тыс. кв. м. Общая площадь корпуса составит 9,9 тыс. кв. м, а высота основного блока, выполненного в форме земного шара, каким он виден из космоса, — около 40 метров. Общая стоимость объекта — 2,649 млрд рублей в ценах 2016 года.
Первое разрешение на строительство было получено 5 октября 2013 года. К 2015 году были возведены два подземных этажа здания, освоено 510 млн рублей. В январе 2017 года после прохождения повторной экспертизы проекта и изменения некоторых его технико-экономических показателей получено новое разрешение, с компанией «Норд Инвестстрой» заключен контракт на строительство всей надземной части объекта, на 653 млн рублей.
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