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Известна предварительная причина взрыва газа в тамбовском Мичуринске
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Известна предварительная причина взрыва газа в тамбовском Мичуринске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Следователи разбираются в обстоятельствах ЧП из-за взрыва газового баллона в четырехэтажном доме в Мичуринске.
1 мая в квартире на третьем этаже жилого дома в микрорайоне Кочетовка произошел хлопок, который привел к пожару. Квартиру снимали гражданские супруги. По предварительным данным, мужчина занимался установкой натяжных потолков и дома хранил баллон с газом. Предположительно, причиной хлопка могла стать утечка из газового баллона.
Во время инцидента пострадала 19-летняя сожительница местного жителя. Девушку с ожогами конечностей доставили в больницу.
Следователи начали проверку. Для определения степени тяжести вреда здоровью потерпевшей девушки будет назначена судмедэкспертиза. Для установления того, было ли исправно газовое оборудование в квартире, а также газовый баллон, используемый для монтажа натяжных потолков, проведут ряд технических экспертиз.
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