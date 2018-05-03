Известна предварительная причина взрыва газа в тамбовском Мичуринске

Следователи разбираются в обстоятельствах ЧП из-за взрыва газового баллона в четырехэтажном доме в Мичуринске

1 мая в квартире на третьем этаже жилого дома в микрорайоне Кочетовка произошел хлопок, который привел к пожару. Квартиру снимали гражданские супруги. По предварительным данным, мужчина занимался установкой натяжных потолков и дома хранил баллон с газом. Предположительно, причиной хлопка могла стать утечка из газового баллона.

Во время инцидента пострадала 19-летняя сожительница местного жителя. Девушку с ожогами конечностей доставили в больницу.

Следователи начали проверку. Для определения степени тяжести вреда здоровью потерпевшей девушки будет назначена судмедэкспертиза. Для установления того, было ли исправно газовое оборудование в квартире, а также газовый баллон, используемый для монтажа натяжных потолков, проведут ряд технических экспертиз.