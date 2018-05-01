Лихой костромской пенсионерке запретили принимать в своей квартире мигрантов

Костромской пенсионерке запретили регистрировать в своей квартире иностранцев, узнал KOSTROMA.TODAY. Мигранты приходили к ней регулярно.

При этом, как сообщает региональное УМВД, жители бывших советских республик навещали 55-летнюю костромичку из интереса не к ней, а к ее квартире. Они незаконно у нее прописывались.

Женщина охотно их принимала и брала по 1 тысяче рублей с человека. При этом в квартире пенсионерки они, конечно, не жили.

Сама женщина тратила полученную прибавку к пенсии на свои удовольствия — она регулярно баловала себя алкогольными напитками.

Когда сотрудники отдела по вопросам миграции и участковые зафиксировали очередной факт фиктивной прописки, прибыльный бизнес костромички прикрыли. А против женщины возбудили уголовное дело.