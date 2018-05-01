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Лихой костромской пенсионерке запретили принимать в своей квартире мигрантов
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Лихой костромской пенсионерке запретили принимать в своей квартире мигрантов 

Kostroma.Today 26 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Костромской пенсионерке запретили регистрировать в своей квартире иностранцев, узнал KOSTROMA.TODAY. Мигранты приходили к ней регулярно.
При этом, как сообщает региональное УМВД, жители бывших советских республик навещали 55-летнюю костромичку из интереса не к ней, а к ее квартире. Они незаконно у нее прописывались.
Женщина охотно их принимала и брала по 1 тысяче рублей с человека. При этом в квартире пенсионерки они, конечно, не жили.
Сама женщина тратила полученную прибавку к пенсии на свои удовольствия — она регулярно баловала себя алкогольными напитками.
Когда сотрудники отдела по вопросам миграции и участковые зафиксировали очередной факт фиктивной прописки, прибыльный бизнес костромички прикрыли. А против женщины возбудили уголовное дело.
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