Молодым семьям Заводоуковска вручили сертификаты на жилье

В рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ » молодым семьям Заводоуковска вручили свидетельства на право получения социальной выплаты.

В администрации Заводоуковска 27 молодых пар получили свидетельства на социальную выплату на приобретение жилого помещения. Еще более 400 семей состоят в резервных списках. В будущем они получат такие же свидетельства.

С 2006 года государственная программа улучшила жилищные условия 921 семьям Заводоуковска. Среди них 536 построили собственные дома, а 385 — смогли приобрести жилье.