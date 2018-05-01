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Молодым семьям Заводоуковска вручили сертификаты на жилье
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Молодым семьям Заводоуковска вручили сертификаты на жилье 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» молодым семьям Заводоуковска вручили свидетельства на право получения социальной выплаты.
В администрации Заводоуковска 27 молодых пар получили свидетельства на социальную выплату на приобретение жилого помещения. Еще более 400 семей состоят в резервных списках. В будущем они получат такие же свидетельства.
С 2006 года государственная программа улучшила жилищные условия 921 семьям Заводоуковска. Среди них 536 построили собственные дома, а 385 — смогли приобрести жилье.
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