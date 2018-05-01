«Лучше на море съездить»: тюменцы возмущены ценами на аквапарк «ЛетоЛето»

Стало известно во сколько обойдется тюменцам посещение нового аквапарка «ЛетоЛето». Мнения об оправданности цен сильно разделились, но билеты раскупили на неделю вперед. Продажа билетов началась 1 мая, но свои двери аквапарк откроет только 1 июня. Стоимость одного взрослого билета на 3 часа — 2500 рублей, если взять безлимит, то обойдется в 3500 рублей. Детский билет на 3 часа стоит немного дешевле — 2200 рублей, а безлимит — 3000 рублей. Посещение аквапарка детьми до трех лет и ростом до 105 сантиметров в сопровождение взрослого бесплатно. Такие цены уже вызвали в соцсетях возмущение тех, кто ждал открытие аквапарка. Тюменцы пишут, что семейным людям будет не по карману на день сходить в «ЛетоЛето». Также им не понравилось то, что нет семейных тарифов. — Кошмар! 13 тысяч рублей на семью из четырех человек на полный день. Лучше на море съездить с такими ценами. Всё для людей, — пишет Юлия Бронникова.

Стоимость билетов можно посмотреть на сайте тюменского аквапарка

Ранее Марк Добрянский, представитель компании «Сибинтел-холдинг», строящей аквапарк, сайту 72.ru говорил, что стоимость билетов будет «не выше, чем в соседних регионах».

Сколько стоит посещение аквапарка у соседей

Аквапарки есть в Екатеринбурге , в Омске и в Когалыме . По масштабу они сильно отличаются от тюменского — заметно меньше и предлагают не такой спектр развлечений. В омском аквапарке «Акварио» взрослый билет на весь день стоит 1000 рублей в будни и 1200 рублей в выходные, а детский в два раза дешевле — 500 рублей. В Екатеринбурге аквапарк «Лимпопо» посещение взрослым обойдется в 1200 — 1550 рублей в будни и выходные, а детям — до 950 рублей за безлимит. Также можно сравнить стоимость с аквапарком «Галактика» в Когалыме, где взрослый билет на весь день стоит 2400 рублей, а детский — 1500 рублей. Очевидно, что тюменский аквапарк на данный момент стоит почти в два раза дороже, чем в Екатеринбурге, но даже сейчас на сайте развлекательного комплекса видно, что билеты на период с 1 по 7 июня раскуплены. Приобрести их можно только на другие дни.

Строительство аквапарка стартовало в 2015 году. Стоимость комплекса достигает четырех миллиардов рублей. Всего в аквапарке установлено 11 горок: детские, взрослые и экстремальные. Их общая протяженность, которых составляет 1,5 километра. Тестировать горки в аквапарке начали уже в марте.

Изначально планировалось, что аквапарк будет называться «Аквамарин», но потом его переименовали в «ЛетоЛето». Новое название вызвало живое обсуждение в соцсетях. Часть тюменцев посчитала, что имя звучит необычно, а другим выбор показался не очень удачным. Маркетологи пояснили, почему аквапарк называется «ЛетоЛето», а не как ранее заявлялось.

Также вы можете посмотреть, как выглядит тюменский аквапарк с высоты птичьего полёта.