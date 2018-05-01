Житель дома на Эльмаше, в котором взорвался газ: «Весь дом тряхнуло, дым в подъезде разъедал глаза»

Житель дома по адресу Черноморский переулок, 2, в котором сегодня утром взорвался газ, рассказал, как всё произошло. Кирилл живёт в том же подъезде, в котором произошло ЧП, но на два этажа выше. По его словам, жители почувствовали сильный толчок, похожий на землетрясение.

— Мы живём на 9-м этаже, по диагонали от этой квартиры 7-го этажа. Я утром собирался, когда произошёл взрыв, сначала было сотрясение, весь дом как будто тряхнуло, был неприятный звук взрыва. Уже потом мы увидели, что сломалась перегородка между подъездом и квартирой, — рассказал E1.RU Кирилл. — Я вышел в подъезд, почувствовал сильный запах газа, началось задымление. Со мной в квартире были жена и мама, мы решили оставаться на месте, потому что живём далеко от места ЧП, до нас бы огонь не добрался, а весь подъезд уже был в дыму. Мы заткнули двери и открыли окна. Когда пожар потушили, нас уже эвакуировали через подъезд.

По словам Кирилла, в соседней с ним квартире оставались дети, которые были одни дома, они надышались газа.

— Их мама с утра рано уехала, а дети дома остались, — добавил Кирилл. — Слышно было, что к ним в двери стучали спасатели. Но в подъезд выходишь, дым такой, что глаза разъедает, ориентироваться можно было только на ощупь. Детям около 7 и 12 лет. Их вывели, но они всё равно успели надышаться дымом.

Газ, напомним, взорвался в квартире на 7-м этаже, там живёт 79-летняя бабушка. По словам соседей, она не в себе.

— У этой бабушки не в порядке с головой, она любила картошкой покидаться с балкона, постоянно долбила и орала в квартире, — рассказал Кирилл. — Она не пускала к себе людей. Несколько дней назад у неё перекрыли газ, сосед, который живёт над ней, рассказывал, что она стучала и скреблась по газовой трубе. Вот, видимо, доскреблась. Удивительно, что сама она в живых осталась после взрыва. Ещё сильно досталось её соседям с 7-го этажа, там живут двое стариков, один — ветеран войны.