СК опубликовал кадры из квартиры в Екатеринбурге, где взорвался газ

По последним данным, число пострадавших при взрыве и последовавшем пожаре в жилой девятиэтажке возросло до 11 человек.

На сайте СУ СК РФ по Свердовской области опубликованы фотографии, сделанные внутри квартиры жилой девятиэтажки, где 1 мая произошел взрыв жилого газа. На кадрах видно, что помещение практически полностью выгорело.

По последним данным, число пострадавших при взрыве и последовавшем пожаре возросло до 11 человек, шести из них, среди которых есть дети, понадобилась госпитализация. В результате инцидента никто не погиб.

«Предварительно установлено, что возможной причиной хлопка газа стало самовольное подключение газоснабжения гражданкой, проживающей в квартире на 7 этаже», — уточнили в СК.