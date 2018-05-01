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СК опубликовал кадры из квартиры в Екатеринбурге, где взорвался газ
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СК опубликовал кадры из квартиры в Екатеринбурге, где взорвался газ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По последним данным, число пострадавших при взрыве и последовавшем пожаре в жилой девятиэтажке возросло до 11 человек.
На сайте СУ СК РФ по Свердовской области опубликованы фотографии, сделанные внутри квартиры жилой девятиэтажки, где 1 мая произошел взрыв жилого газа. На кадрах видно, что помещение практически полностью выгорело.
По последним данным, число пострадавших при взрыве и последовавшем пожаре возросло до 11 человек, шести из них, среди которых есть дети, понадобилась госпитализация. В результате инцидента никто не погиб.
«Предварительно установлено, что возможной причиной хлопка газа стало самовольное подключение газоснабжения гражданкой, проживающей в квартире на 7 этаже», — уточнили в СК.
На месте ЧП сейчас работает группа Следственного комитета, устанавливающая точные причины произошедшего.
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