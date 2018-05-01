Личный опыт: семейная квартира в болгарской Бяле

Досье Prian.ru Покупатель: Борис и Татьяна из Нижневартовска Риэлтор:

IBG Property

Регион: Болгария , Бяла Объект: двухкомнатная квартира площадью 65 кв. м Цена: €17 500 Сделка: 2017 год Квартиры у нас в 50 метрах друг от друга.

Обслуживание комплекса совсем недорогое — €200 в год.

Супруга торговалась, в итоге продавец процентов 15-20% от цены скинул.

— Начну с любимого «оригинального» вопроса: что вас привлекло в Болгарии, почему вы оказались на отдыхе именно там?

— Что? Во-первых, близко, во-вторых, язык вполне понятный, ну и в-третьих, у моей дочки там квартира. Пока она была в декрете, мы с женой три года отдыхали здесь летом по месяцу, по полтора. И на одной и той же улице три года подряд ходили мимо одного и того же дома. Он нам нравился, но необходимости в покупке квартиры не было. Ведь и так было, где отдыхать. А теперь дочка вышла из декрета, у неё уже достаточно взрослые дети, чтобы снова ездить летом на отдых. Теперь будем проводить отпуск вместе, квартиры у нас в 50 метрах друг от друга.

Так вот, мы ходили-ходили…

— И решили, что пора покупать?

— Ну да, в один прекрасный день иду я мимо этого дома и вижу машину риэлторской компании, рядом стоит менеджер. Думаю, кому-то там что-то продают. Там стояло несколько человек. Я пристроился рядом и тоже пошел посмотреть жильё в этом доме. Парень, который проводил просмотр, говорил по-русски. Я спросил его, что и почём, взял визитку.

Да, я же вам ещё не всё рассказал! В тот день я не просто шёл мимо дома, а направлялся в магазин, покупать курицу. Мысли о покупке были, но совсем не о недвижимости (смеётся).

— То есть заранее вы вообще ничего не искали, и покупка случилась благодаря удачному стечению обстоятельств? Сейчас ведь сначала в интернете предложения ищут, потом общаются с разными компаниями, которые присылают подборки квартир…

— В интернете мы тоже немного посмотрели, ещё с парой фирм связались, хотели посмотреть, что они нам предложат. Но пообщавшись, поняли, что все-таки вернёмся в компанию, с которой начали. Мы, кстати, с ними поездили по Бяле, посмотрели ещё варианты, но, в конечном счёте, поняли, что квартира в доме неподалёку — самая подходящая. Оптимальный для нас вариант.

— Каким же для вас был оптимальный вариант? Искали уже готовую для проживания меблированную квартиру?

— Ну, меблированная — это у них в порядке вещей. Частично меблированная квартира. Кухня стоит и в спальне гарнитур. Это мы всё знали ещё по дочкиной квартире. В принципе, все агентства одно и то же предлагают в плане комплектации, такой минимальный набор.

В тот самом доме нам показали две студии. Одна была по площади маленькая, а вот вторая как раз подошла. Но мы, естественно, решили поискать лучше, а вдруг? А оказалось, что это и есть самая лучшая. Мы довольны.

— Что из себя представляет квартира?

— Небольшой коридор, там же рядом совмещенные туалетная и ванная комнаты, все в кафеле, сантехника установлена, бойлер для подогрева воды, потом кухня, совмещенная с просторной комнатой, что-то вроде гостиной, и дальше небольшая спальня с балкончиком. То, что нам и надо было.

Лестницы широкие, картины на стенах висят — красота. Сам дом видовой. С балкона и из большой комнаты открывается прекрасный вид на море. А окна спальни выходят во двор на деревья. Но это как раз хорошо, потому что солнце в Болгарии очень активное

Правда, смотрели мы ещё один интересный вариант в гостиничном комплексе. Там часть — номера, часть — квартиры для продажи. Вот там квартира была полностью укомплектована, от кондиционера и вплоть до чайника и столовых приборов. Но площадь очень маленькая и обслуживание комплекса дорогое.

— А как дела обстоят с вашим домом? Это жилой комплекс, ориентированный на туристов, или…

— Обычный дом на обычной улице. Идёт дорога, по обеим сторонам которой стоят дома. Они без собственной территории, есть только небольшие участки, где можно сделать барбекю, или просто посидеть на свежем воздухе. А к комплексам с бассейнами мы и не стремились, даже не рассматривали такие. Море рядом, так что в бассейн как-то и не тянет.

— У вас первая линия?

— Нет, но море недалеко. Это же Болгария, там все пляжи муниципальные, на любой заходишь и плаваешь, загораешь. Можно сказать, что там один огромный пляж практически во всю длину Бялы. На первой линии стоит несколько отелей, рядом с ними есть кусочки пляжа огороженные, где стоят их зонтики. Но прямо рядом, где лежаков отеля нет, может расположиться любой отдыхающий. Такая практика распространена во многих курортных странах.

Пляж длинный, всем хватает места.

— А сколько вам до моря идти?

— Местность там гористая. К морю с горки — минут 10. Обратно уже на горку, поэтому подольше — минут 15. Но не тяжело, пока справляемся.

— Вы сказали, что в больших жилых комплексах обслуживание дорогое. А у вас?

— Совсем недорогое — €200 в год. Вот дочка платит около €500, но там дом солиднее отделан, есть лифт. А у нас же всего четыре этажа и квартира на втором. Так что лифта нет, да он нам и не нужен. А за счёт этого и обслуживание дома дешевле.

Кстати, про этажи. У меня в местных домах не вызывают доверия последние этажи, потому что у знакомого есть большая квартира под крышей. Там постоянные проблемы с протечками. И по весне в некоторых домах первые этажи подтапливает. Поэтому мы сразу при выборе от них отказались. В нашем доме, вроде бы, таких проблем нет, но мы решили не экспериментировать.

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— Значит, расходы на ремонт вам в ближайшее время точно не грозят. А вот за коммунальные услуги регулярно придётся платить…

— Это отдельная песня. Там же всё по счётчикам, так что, сколько успел использовать электричества и воды за время отдыха, за столько и платишь. Так что у каждого индивидуально получается. И у нас ведь пока опыта нет, мы буквально за неделю до отъезда сделку заключили. Так что первый раз поживём в новой квартире только этим летом.

По опыту жизни в дочкиной квартире могу сказать, что всегда оставлял на «коммуналку» €100. За полтора месяца отдыха на море это символическая плата. Уж не знаю, может, она чего-то добавляла от себя, не говорила.

— Кстати, вот вы упомянули, что у дочери дом солиднее, а чем ваш отличается?

— Немного проще, но вообще неплохо отделан, симпатично выглядит, на первом этаже есть кафе, но в наше присутствие его переоборудовали, так что оценить не смогли. Хозяин дома в Софии живет. Со слов соседей, у него на верхнем этаже есть свои апартаменты, а остальные он потихоньку распродаёт. Рядом с нами в студии живёт управляющий дома. Внизу — семья из Красноярска , этажом выше — англичане, но мы их не видели ещё.

Кстати, на сделку хозяин приезжал лично, везде с нами ездил, когда мы нотариально всё оформляли…

— С этого места давайте подробнее. Как проходила сделка?

— Тут мы с женой поняли, что не ошиблись с выбором компании. Ребята нас буквально везде сопровождали, на каждом шагу. Риэлтор абсолютно всем сам занимался: с нотариусом договаривался, с банком. Мы же в тот раз приехали просто отдыхать и денег на квартиру с собой, естественно, не было даже на карте.

Приехали в банк, там сотрудники говорят по-болгарски. Сам бы я ничего не понял. Но риэлтор помог, по нужным реквизитам перевели деньги из России . Потом с хозяином дома риэлтор договаривался, чтобы все необходимые документы на собственность подготовили. И всё так быстро. Фактически за неделю мы провели всю сделку. Планировалось, что дней за десять, но нам уже улетать надо, дело было в самом конце отпуска. И так нам всё чётко организовали, что получилось ещё быстрее.

— Правильно понимаю, что успели полностью провести сделку и даже вступили в права собственности?

— Именно! Открыли счёт в болгарском банке, из российского банка перевели нужную сумму и после этого уже перечислили деньги продавцу. У нотариуса сделку официально оформили, всё в присутствии переводчика.

Да, предварительный договор тоже заключали, вносили залог, но совсем небольшой. Я даже не помню сколько, может, €1000, может, €1500.

И вообще впечатления хорошие остались. Все улыбчивые, дружелюбно и позитивно настроенные, везде нас отвозили-привозили. Сервис на высоте.

— Осталось только по приезду докупить недостающие предметы обстановки и можно отдыхать!

— Так мы обстановку успели за три дня в Болгарии купить, перед самым отъездом. Там с доставкой всё отлично: пальцем показал на нужное, оплатил и всё. Купили диван, телевизор, бытовую технику в кухню, стол со стульями. И всё значительно дешевле, чем в России. Правда, надо ходить и смотреть. Там в разных магазинах цены на одну и ту же вещь могут различаться в два раза. Так что, если поторопиться, можно и не сэкономить. А у нас в конце отпуска денег уже было в обрез, поэтому пришлось походить. В общей сложности где-то в €1500 уложились, а может, и меньше.

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— Судя по скорости проведения сделки, оплачивали вы сразу 100%. И тут напрашивается вопрос, а не сделали ли вам благодаря этому скидку?

— Нам риэлтор сразу сказал, что обязательно надо поторговаться, цену сбить можно. У меня супруга торговалась, в итоге процентов 15-20% скинули. Если не ошибаюсь, первоначально продавец хотел €23 500, а в итоге снизили цену до €17 500. Так что вполне удачно.

Я вот знаю, что в нашем доме на первом этаже люди в частном порядке продают квартиру. Даже меньше нашей по площади, но за €25 000. Естественно, её никто не покупает, потому что цена завышена. А предложений от застройщиков в красивых домах полно — через каждые 100 метров. Выбрать есть из чего. Все продаётся, но постепенно.

— А на дополнительные расходы сколько потратили? Услуги нотариуса, переводчика, регистрацию недвижимости?

— Честно, вот даже примерно не вспомню. Раз в памяти не отпечаталось, значит, это была совершенно незначительная сумма.

— И заключительный вопрос. У вас теперь на семью получается сразу две квартиры. Может быть, не всегда будете отдыхать все вместе, и одну, например вашу, можно будет сдавать в аренду?

— Нет, мы об этом даже не думали. Сами смотрите, в межсезонье там делать нечего, в Бяле пусто. До середины июня море ещё холодное. Сезон начинается со второй половины июня и длится, наверное, до октября. С детьми уже в сентябре разъезжаются, но море ещё теплое, все работает, и можно в бархатный сезон спокойно отдохнуть. Так что чистого времени отдыха –около 3 месяцев. Семья у нас большая, всегда найдётся, кому отдохнуть. В крайнем случае, могу среди друзей кому-то предложить. А как-то целенаправленно зарабатывать на сдаче в аренду не хотим.

Беседовала Екатерина Холодова Фото: Flickr